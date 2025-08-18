Ребенок украл ключи от авто у родителей и совершил ДТП сразу с двумя машинами в Астане (фото)

Жителям Астаны придется ответить за действия своего ребенка, который тайно взял ключи от автомобиля, но допустил столкновение с двумя автомобилям, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию столицы.

Читатели NUR.KZ рассказали о ДТП, которое произошло во дворе крупного ЖК в Астане. По словам читателей, семилетний ребенок якобы украл ключи у взрослых, после чего ему удалось привести автомобиль в движение.

Но, проехав 100 метров, ребенок не смог справиться с управлением и допустил столкновение с другим авто.

Место ДТП. Фото: NUR.KZ

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Астаны, где информацию подтвердили.

"В столице произошел случай с участием 7-летнего ребенка. Оставшись дома без присмотра взрослых, мальчик взял ключи от автомобиля родителей, сумел завести машину и, не успев выехать со двора, столкнулся сразу с двумя припаркованными транспортными средствами.

Сотрудниками полиции личность ребенка и его родителей установлена. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей родители будут привлечены к ответственности", - заявили в полиции.

Полиция обратилась к родителям с просьбой не оставлять без присмотра ключи от транспортных средств и иные предметы, представляющие опасность.

"Подобные ситуации могут привести к угрозе жизни и здоровью не только самого ребенка, но и окружающих", - добавили в ДП.

На прошлой неделе мы писали, что 14-летнюю девочку сбили в Форт-Шевченко в Мангистауской области - стражи порядка предположили, что ее сбил подросток за рулем угнанного у родителей грузовика.

Напомним, в мае этого года полиция устроила погоню за нарушителем в Актау - за рулем внедорожника оказался несовершеннолетний парень.

В апреле автомобиль, которым управлял несовершеннолетний, остановили стражи порядка ночью в Медеуском районе Алматы - родителей подростка наказали. За рулем находился мальчик 2008 года рождения.

В марте 14-летний подросток из Тараза угнал машину у отца. Патрульные заметили, что за рулем автомобиля Hyundai Sonata находился мальчик. Началась погоня - авто удалось остановить.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.