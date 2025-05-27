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Подросток на Prado пытался скрыться от полиции в Актау

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Внедорожник пытается оторваться от преследования
Внедорожник. Кадр из видео: lada.kz

Полиция устроила погоню за нарушителем в Актау - за рулем внедорожника оказался несовершеннолетний парень, передает местное издание Lada.kz.

На видео очевидцев попало, как белый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado пытается скрыться от полицейских.

Водитель маневрирует между припаркованными автомобилями и проносится мимо подъездов на высокой скорости, а его преследуют полицейские.

В управлении полиции Актау рассказали о случившемся. Данный инцидент произошел накануне вечером, 26 мая.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado был остановлен в 26 микрорайоне в ходе акции "Безопасная дорога" для проверки документов водителя.

Однако выяснилось, что за рулем внедорожника находится несовершеннолетний. Подросток попытался скрыться, нарушая при этом ПДД.

Тем не менее его задержали, а материалы отправили в ювенальную службу. Автомобиль был водворен на штрафную стоянку, подчеркнули в полиции.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

В апреле автомобиль, которым управлял несовершеннолетний, остановили стражи порядка ночью в Медеуском районе Алматы - родителей подростка наказали. За рулем находился мальчик 2008 года рождения.

В марте 14-летний подросток из Тараза угнал машину у отца. Патрульные заметили, что за рулем автомобиля Hyundai Sonata находился мальчик. Началась погоня - авто удалось остановить.

А в январе этого года в Атырау произошла трагедия - подросток за рулем автомобиля попал в ДТП. В результате аварии погиб 16-летний пассажир его машины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249379-podrostok-na-prado-pytalsya-skrytsya-ot-policii-v-aktau-video/