Подростка подозревают в угоне авто и наезде на 14-летнюю девочку в Мангистау

14-летнюю девочку сбили в Форт-Шевченко в Мангистауской области - стражи порядка предположили, что ее сбил подросток за рулем угнанного у родителей грузовика, передает издание "Лада".

Сообщается, что в Сети распространилось видео, на котором запечатлено, как водитель "ГАЗели" выезжает на пешеходный тротуар и сбивает девочку. Инцидент произошел 25 июля, однако кадры произошедшего появились в местных пабликах недавно.

Сообщается, что за рулем находился ученик 8 класса.

В департаменте полиции региона рассказали подробности инцидента.

Как заявили в полиции, за рулем грузовика находился подросток 2010 года рождения.

"Он угнал машину у своих родителей и совершил наезд на девочку. Пострадавшая находилась в больнице с различными травмами до 28 июля. В отношении родителей подростка возбудили два дела – по статье 127 КоАП РК и статье 345 УК РК", - сообщили в ДП Мангистауской области.

Отметим, согласно статье 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей или 39 320 тенге.

Кроме того, согласно статье 345 УК РК, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, – наказывается штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей (629 120 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Напомним, в мае этого года полиция устроила погоню за нарушителем в Актау - за рулем внедорожника оказался несовершеннолетний парень.

В апреле автомобиль, которым управлял несовершеннолетний, остановили стражи порядка ночью в Медеуском районе Алматы - родителей подростка наказали. За рулем находился мальчик 2008 года рождения.

В марте 14-летний подросток из Тараза угнал машину у отца. Патрульные заметили, что за рулем автомобиля Hyundai Sonata находился мальчик. Началась погоня - авто удалось остановить.

А в январе этого года в Атырау произошла трагедия - подросток за рулем автомобиля попал в ДТП. В результате аварии погиб 16-летний пассажир его машины.

