Подросток угнал машину отца и пытался скрыться от полиции в Таразе (видео)

14-летний подросток из Тараза угнал машину у отца, а после не стал выполнять указания полиции, началась погоня, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Жамбылской области, на одной из улиц Тараза патрульные заметили, что за рулем автомобиля Hyundai Sonata находился мальчик.

"Водитель, не подчиняясь законному требованию сотрудников полиции об остановке автомобиля, совершал опасные маневры и пытался скрыться от стражей порядка.

Чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, нарушителя окружили несколькими экипажами и заблокировали проезд патрульными автомобилями. В ходе проверки было установлено, что он несовершеннолетний и автомобиль принадлежит отцу", - рассказали в полиции.

Сообщается, что на законного представителя подростка составлены четыре административных протокола, автомобиль был водворен на штрафстоянку.

В ноябре прошлого года в Карагандинской области подросток на угнанном автомобиле совершил ДТП и покинул место происшествия. Родители были привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Актобе легковой автомобиль врезался в электрический столб на одной из улиц. За рулем находился 10-летний ребенок, который угнал машину. С ним был его сверстник.

Также стало известно, что школьники разъезжали за рулем авто в Алматы. Соответствующие кадры появились в Сети. В департаменте полиции сообщили, что родителей юных водителей привлекли к ответственности.