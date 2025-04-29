Подросток разъезжал на внедорожнике ночью по Алматы

Автомобиль, которым управлял несовершеннолетний, остановили стражи порядка ночью в Медеуском районе Алматы - родителей подростка наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Около двух часов ночи сотрудники полиции Медеуского района Алматы остановили автомобиль марки Infiniti.

За рулем находился несовершеннолетний 2008 года рождения.

На место происшествия вызвали законных представителей подростка. Родителей привлекли к ответственности.

Автомобиль был помещен на специализированную штрафную стоянку.

В январе этого года в Атырау подросток за рулем автомобиля попал в ДТП. В результате аварии погиб 16-летний пассажир его машины.

Отметим, согласно статье 612 КоАП РК, передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в соответствии с установленными правилами), либо лицу, лишенному права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП.