Подросток за рулем авто стал участником смертельного ДТП в Атырау (видео)

В Атырау подросток за рулем автомобиля попал в ДТП. В результате аварии погиб 16-летний пассажир его машины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории Атырау 19 января около 23.30 на трассе Атырау - Дамба случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "ВАЗ-2170" под управлением подростка 2007 года рождения и Toyota Camry под управлением водителя 2000 года рождения.

"В результате столкновения пассажир "ВАЗ-2170", подросток 2009 года рождения, скончался на месте происшествия, а также один пассажир и водитель были доставлены в больницу", - уточнили в ДП Атырауской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий.

Ранее на автодороге Павлодар - Кызылорда произошла авария с участием "КамАЗа", в результате которой на месте происшествия погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Еще одного пассажира с травмами госпитализировали в больницу.

А в Бостандыкском районе Алматы произошло ДТП, в результате которого погибла 39-летняя женщина-пешеход. По данным полиции, водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар, где сбил человека, а после его автомобиль наехал на опору рекламного щита и перевернулся на крышу.