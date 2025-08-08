Мать с младенцем погибли, отец с двумя детьми попали в больницу после ДТП в Караганде (видео)
Страшная авария произошла в пятницу, 8 августа, на трассе под Карагандой. В результате аварии погибли два человека, еще трое пострадали, передает NUR.KZ.
Кадрами с места аварии поделилась Instagram-страница skandal_sht. На кадрах видно, что на месте аварии стоит машина скорой помощи.
В комментариях к посту Департамент полиции Карагандинской области сообщил, что произошло.
По данным полицейских, примерно в 14:30 на 929 км автодороги "Кызылорда- Жезказган-Караганды-Шидерти" на перекрестке в сторону города Караганды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Audi и BMW.
В результате аварии на месте ДТП погибли 28-летняя девушка и ее трехмесячная дочь, 31-летний водитель и двое его детей 8 и 4 лет доставлены в медицинское больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, добавили в полиции.
Напомним, вчера в Алматы произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля. В аварии пострадал пассажир троллейбуса, его доставили в больницу.
В Актюбинской области при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, двое получили ранения и были госпитализированы.
В Астане мотоциклист наехал на бордюр, после чего столкнулся с припаркованными автомобилями и столбом уличного освещения. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
