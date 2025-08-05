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      Четыре человека погибли на трассе в Актюбинской области

      Опубликовано:

      Иллюстративное фото ДТП
      Авто после ДТП. Иллюстративное фото: Yevhen Roshchyn / Getty Images

      В Актюбинской области при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, двое получили ранения и были госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, авария произошла 3 августа около 01:30 вблизи города Алга. На автодороге Алга - Актобе столкнулись автомобили Toyota Camry и Toyota Highlander.

      "В результате четыре пассажира автомобиля Toyota Camry скончались. Водитель Camry и один пассажир Highlander доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в ДП Актюбинской области.

      По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

      Добавим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет. 

      В Астане мотоциклист наехал на бордюр, после чего столкнулся с припаркованными автомобилями и столбом уличного освещения. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении.

      А в Акмолинской области случилось ДТП, унесшее жизни трех человек. На автодороге Астана - Петропавловск столкнулись Hyundai Elantra и "Ваз-2107".

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