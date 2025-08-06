ДТП с троллейбусом произошло в Алматы: пострадал пассажир (видео)

В Сети появилась информация о ДТП в центре Алматы с участием троллейбуса и легкового автомобиля. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Kris_p_astana. Авторы написали, что в центре Алматы произошло столкновение городского автобуса и автомобиля марки BYD, к месту аварии прибыла бригада скорой помощи.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы. В ведомстве сообщили, что ДТП произошло накануне в 13:20 в Алмалинском районе города.

"Водитель автомашины марки BYD, следуя по улице Досмухамедова в северном направлении, на пересечении с улицей Гоголя, при наличии дорожного знака "Уступи дорогу", выехал на перекресток и допустил столкновение с троллейбусом, который следовал по улице Гоголя на запад.

В результате ДТП автомобиль и троллейбус получили механические повреждения, пассажира троллейбуса доставили в одну из больниц города. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Алмалинского района", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Добавим, также вчера в Актюбинской области при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, двое получили ранения и были госпитализированы.

В Астане мотоциклист наехал на бордюр, после чего столкнулся с припаркованными автомобилями и столбом уличного освещения. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении.

В Акмолинской области случилось ДТП, унесшее жизни трех человек. На автодороге Астана - Петропавловск столкнулись Hyundai Elantra и "Ваз-2107".

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

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