Женщина погибла под колесами автобуса в Алматы
Опубликовано:
В Сети появилась информация, что в Алматы пассажирский автобус насмерть сбил женщину. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Видео очевидца трагедии опубликовали в Telegram-канале "Твой Алматы". Авторы написали, что все случилось в микрорайоне Айнабулак.
Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции Алматы.
"ДТП имело место сегодня в 10:00 утра в Жетысуском районе Алматы. Водитель автобуса, следуя по улице Макатаева в микрорайоне Айнабулак в южном направлении, на пересечении с улицей Жумабаева, при повороте направо допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть.
Пешеход, женщина 1957 года рождения, к сожалению, от полученных травм скончалась на месте. По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
Напомним, вчера в Алматы в дорожно-транспортное происшествие попал велосипедист. Он был госпитализирован в больницу и находится в тяжелом состоянии.
Накануне в Алматы произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля. В аварии пострадал пассажир троллейбуса, его доставили в больницу.
В Актюбинской области при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, двое получили ранения и были госпитализированы.
В Астане мотоциклист наехал на бордюр, после чего столкнулся с припаркованными автомобилями и столбом уличного освещения. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2273001-zhenshchina-pogibla-pod-kolesami-avtobusa-v-almaty/
