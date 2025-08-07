Женщина погибла под колесами автобуса в Алматы

В Сети появилась информация, что в Алматы пассажирский автобус насмерть сбил женщину. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео очевидца трагедии опубликовали в Telegram-канале "Твой Алматы". Авторы написали, что все случилось в микрорайоне Айнабулак.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции Алматы.

"ДТП имело место сегодня в 10:00 утра в Жетысуском районе Алматы. Водитель автобуса, следуя по улице Макатаева в микрорайоне Айнабулак в южном направлении, на пересечении с улицей Жумабаева, при повороте направо допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть.

Пешеход, женщина 1957 года рождения, к сожалению, от полученных травм скончалась на месте. По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, вчера в Алматы в дорожно-транспортное происшествие попал велосипедист. Он был госпитализирован в больницу и находится в тяжелом состоянии.

Накануне в Алматы произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля. В аварии пострадал пассажир троллейбуса, его доставили в больницу.

В Актюбинской области при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, двое получили ранения и были госпитализированы.

В Астане мотоциклист наехал на бордюр, после чего столкнулся с припаркованными автомобилями и столбом уличного освещения. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

