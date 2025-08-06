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      Опытный спортсмен на велосипеде попал под колеса автомобиля в Алматы (видео)

      Опубликовано:

      Велосипед
      Место ДТП. Скриншот из видео: t.me/krispastana

      В Алматы в дорожно-транспортное происшествие попал велосипедист. Он был госпитализирован в больницу и находится в тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

      В Telegram-канале krispastana сообщается, что на спуске с Медео автомобиль сбил велосипедиста. Автор публикации пишет, что пострадавший - опытный спортсмен, триатлет и участник множества соревнований.

      "У атлета сломаны почти все ребра, а также повреждены внутренние органы: легкие, печень, селезенка и мочевой пузырь", - говорится в описании к видео с места ДТП.

      В Управлении здравоохранения Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что велосипедиста доставили в центральную городскую клиническую больницу с тяжелой сочетанной травмой.

      "Проведено экстренное оперативное вмешательство. В настоящее время пациент находится в отделении реанимации, состояние тяжелое", - рассказали в ведомстве.

      По информации пресс-службы Департамента полиции Алматы, ДТП произошло сегодня, 6 августа, в 8:20 в Медеуском районе.

      "Водитель автомашины марки Toyota Camry, следуя по улице Керей-Жанибек хандар в южном направлении, поворачивая налево допустил наезд на велосипедиста, который следовал в северном направлении", - пояснили в ДП.

      В настоящее время к расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Медеуского района.

      Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

      Напомним, недавно в Костанайской области произошло столкновение велосипедиста с полуприцепом грузовика, несовершеннолетний пострадавший скончался на месте.

      До этого в Актюбинской области автомобиль сбил велосипедиста и его пассажира, которые в результате аварии погибли. Подозреваемого задержали.

      Также в Семее произошло ДТП с трагическим исходом - водитель КамАЗа сбил велосипедиста. В результате наезда мужчина, управлявший велосипедом, от полученных травм скончался на месте происшествия.

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