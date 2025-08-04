Три человека погибли в ДТП в Акмолинской области: полиция обратилась к казахстанцам

Накануне, 3 августа, в Акмолинской области случилось ДТП, унесшее жизни троих человек. Полиция обратилась с предупреждением к казахстанцам, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Согласно информации правоохранителей, ДТП произошло на 243-м километре автодороги "Астана- Петропавловск" - столкнулись Hyundai Elantra и "Ваз-2107".

В результате аварии водитель и два пассажира автомашины "Ваз-2107" от полученных травм погибли на месте происшествия. Водитель и четыре пассажира второго авто с различными телесными повреждениями госпитализированы.

Полиция начала расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

"Полицейские Акмолинской области предупреждают, превышение скорости — это не просто нарушение закона, это преступление, которое может стоить людям жизни.

Просим всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим, дистанцию, выезд на встречную сторону движения и быть предельно внимательными, особенно на участках дорог с интенсивным движением", - обратились полицейские к казахстанцам.

Отметим, виновникам ДТП, в котором пострадали или погибли люди, в Казахстане грозит уголовная ответственность.

Так, согласно статье 345 УК РК, за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека, предусмотрено уголовное наказание.

Меры наказания распределяются следующим образом:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью - наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

- наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

- наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

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