ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Костанайской области

Сегодня, 23 апреля, на автодороге Сарыколь - Костанай произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции Костанайской области.

"23 апреля в половине седьмого вечера, на автодороге областного значения Сарыколь - Костанай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебной автомашины KIA Cerato и Toyota Estima.

По предварительным данным, водитель служебной автомашины, не убедившись должным образом в безопасности маневра, совершил разворот, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие со встречным автомобилем.

В результате ДТП пострадавших нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Напомним, ранее в феврале в Талдыкоргане водитель Chevrolet во время совершения поворота не уступил дорогу встречному полицейскому авто, из-за чего произошло столкновение со служебной автомашиной. В результате ДТП пострадал один человек, который был доставлен в больницу.

В Жамбылской области в ДТП при исполнении служебных обязанностей погиб старший инспектор батальона патрульной полиции: водитель Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с патрульным автомобилем, обеспечивающим безопасность дорожного движения на закрепленной территории.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.