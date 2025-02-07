Полицейский автомобиль попал в ДТП в Талдыкоргане (видео)
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ДТП с участием полицейского авто произошло в Талдыкоргане - пострадал один человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП области Жетiсу.
Как сообщили в ведомстве, водитель автомобиля марки Chevrolet во время совершения поворота налево на пересечении улиц Жансугурова и Орманова не уступил дорогу встречному полицейскому авто.
Из-за этого произошло столкновение со служебной автомашиной, отметили в ДП.
В результате ДТП пострадал один человек, который был доставлен в больницу.
В настоящее время начато административное производство, проводится служебное расследование и выясняются все обстоятельства происшествия.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2218880-policeyskiy-avtomobil-popal-v-dtp-v-taldykorgane-video/