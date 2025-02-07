Полицейский автомобиль попал в ДТП в Талдыкоргане (видео)

ДТП с участием полицейского авто произошло в Талдыкоргане - пострадал один человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП области Жетiсу.

Как сообщили в ведомстве, водитель автомобиля марки Chevrolet во время совершения поворота налево на пересечении улиц Жансугурова и Орманова не уступил дорогу встречному полицейскому авто.

Из-за этого произошло столкновение со служебной автомашиной, отметили в ДП.

В результате ДТП пострадал один человек, который был доставлен в больницу.

В настоящее время начато административное производство, проводится служебное расследование и выясняются все обстоятельства происшествия.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.