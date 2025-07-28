Смертельное ДТП с участием Range Rover произошло в Талдыкоргане

В Сети появились кадры из Талдыкоргана, где на перекрестке улиц произошло смертельное ДТП. Как рассказали в полиции, Range Rover проехал на "красный" и спровоцировал аварию, передает NUR.KZ.

Кадры с места аварии опубликовал Instagram-паблик krisp.tdk.media.

Как сообщили в ДП области Жетісу, возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Range Rover, двигаясь по перекрестку улиц Желтоксан и Каблиса Жырау, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Toyota", - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте. Водителя и двух других пассажиров доставили в больницу.

Все транспортные средства помещены на специализированную стоянку для проведения следственных действий.

В СКО грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, водителя зажало в деформированной кабине. Спасатели извлекли его с помощью гидравлического инструмента и передали медикам.

На автодороге Павлодар - Семей в результате ДТП погиб пассажир. Водитель Тоуоta Corolla, не справившись с управлением, допустил опрокидывание авто в кювет.

В Павлодаре ночью водитель BMW врезался в столб уличного освещения. Полицейские установили, что он был в состоянии опьянения. В результате удара автомобиль получил серьезные механические повреждения.

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