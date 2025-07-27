Грузовик опрокинулся в кювет, водителя зажало в кабине на севере Казахстана (видео)
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В Акжарском районе СКО грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, водителя зажало в деформированной кабине. Спасатели извлекли его и передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, в Акжарском районе вблизи села Талшик на республиканской автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие - водитель грузового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
Водителя 1962 года рождения зажало в деформированной кабине. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего.
Мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи.
Напомним о подобном случае в июне - водитель и пассажир "КамАЗа" оказались зажаты в кабине грузовика, который опрокинулся на обочину. Спасатели извлекли пострадавших из искореженного "КамАЗа" и передали бригаде скорой медицинской помощи для последующей госпитализации.
Также в июне трагедия произошла в Медеуском районе Алматы - в результате аварии с опрокидыванием машины погиб водитель грузовика.
А на ВОАД в Алматы водитель грузовика, не справившись с управлением, опрокинулся в кювет, чудом объехав при этом остановку с людьми.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2269353-gruzovik-oprokinulsya-v-kyuvet-voditelya-zazhalo-v-kabine-na-severe-kazahstana-video/
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