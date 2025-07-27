Грузовик опрокинулся в кювет, водителя зажало в кабине на севере Казахстана (видео)

В Акжарском районе СКО грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, водителя зажало в деформированной кабине. Спасатели извлекли его и передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, в Акжарском районе вблизи села Талшик на республиканской автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие - водитель грузового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Водителя 1962 года рождения зажало в деформированной кабине. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего.

Мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи.

Напомним о подобном случае в июне - водитель и пассажир "КамАЗа" оказались зажаты в кабине грузовика, который опрокинулся на обочину. Спасатели извлекли пострадавших из искореженного "КамАЗа" и передали бригаде скорой медицинской помощи для последующей госпитализации.

Также в июне трагедия произошла в Медеуском районе Алматы - в результате аварии с опрокидыванием машины погиб водитель грузовика.

А на ВОАД в Алматы водитель грузовика, не справившись с управлением, опрокинулся в кювет, чудом объехав при этом остановку с людьми.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

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