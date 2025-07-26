Вылетел в кювет: смертельное ДТП произошло в Павлодарской области
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Трагедия произошла сегодня утром на автодороге Павлодар - Семей - в результате ДТП погиб пассажир, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.
По информации полицейских в 20км от села Аккулы водитель Тоуоta Corolla, не справившись с управлением, допустил опрокидывание авто в кювет.
В результате произошедшего один пассажир погиб, двое пострадали.
"Автомашина водворена на специальную стоянку. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - сообщили в ДП.
На днях четыре человека погибли в ДТП на трассе Уральск - Озинки. По факту аварии возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Водитель и трое пассажиров скончались на месте происшествия - они сгорели в автомобиле.
До этого в Акмолинской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей три человека погибли на месте, еще несколько - пострадали.
Также мы писали, что трагедия произошла на трассе в Жамбылской области - в результате аварии погибли четыре человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2269200-vyletel-v-kyuvet-smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-pavlodarskoy-oblasti/
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