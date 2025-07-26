Вылетел в кювет: смертельное ДТП произошло в Павлодарской области

Трагедия произошла сегодня утром на автодороге Павлодар - Семей - в результате ДТП погиб пассажир, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации полицейских в 20км от села Аккулы водитель Тоуоta Corolla, не справившись с управлением, допустил опрокидывание авто в кювет.

В результате произошедшего один пассажир погиб, двое пострадали.

"Автомашина водворена на специальную стоянку. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - сообщили в ДП.

На днях четыре человека погибли в ДТП на трассе Уральск - Озинки. По факту аварии возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Водитель и трое пассажиров скончались на месте происшествия - они сгорели в автомобиле.

До этого в Акмолинской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей три человека погибли на месте, еще несколько - пострадали.

Также мы писали, что трагедия произошла на трассе в Жамбылской области - в результате аварии погибли четыре человека.

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