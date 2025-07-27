Водитель BMW врезался в столб в Павлодаре (видео)

В Павлодаре в ночь на 27 июля водитель BMW врезался в столб уличного освещения. Полицейские установили, что он был в состоянии опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Павлодара, в ночь на 27 июля в городе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки BMW.

"По предварительным данным, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на столб уличного освещения.

Инцидент произошел в одном из жилых районов города. В результате удара автомобиль получил серьезные механические повреждения. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - сообщается в публикации.

В отношении водителя составлен административный протокол. Ведется расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Полиция Павлодара в очередной раз напоминает гражданам о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Подобные действия создают угрозу не только для самого водителя, но и для окружающих.

Добавим, также сегодня сообщалось, что в Костанае мужчину подозревают в совершении ДТП в состоянии опьянения: он уехал с места ДТП, но полицейские догнали его и задержали.

Ранее в Астане пьяный водитель без прав врезался в патрульную машину во время погони. В суде он был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

До этого пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Астане. Пострадали люди, один человек был госпитализирован.

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