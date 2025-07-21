Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Астане (видео)

В Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на пересечении улиц Акан Серы и Радлова водитель автомашины BMW допустил столкновение с автомашиной Chevrolet. От удара BMW отбросило на встречную полосу, где произошло вторичное столкновение с автомашиной Nissan.

"В ходе проверки установлено: водитель был ранее лишен права управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомашина "BMW" водворена на коммунальную стоянку", - пояснили в полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пассажиры автомашин Nissan и BMW, один пассажир был госпитализирован.

Полиция напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и повышенного внимания.

Напомним, недавно в Акмолинской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей три человека погибли на месте, еще несколько - пострадали.

Еще автомобиль с людьми сорвался с серпантина в Баянауле. Момент попал на видео. В результате происшествия пострадали пять человек.

До этого на 814-м км автодороги Актобе-Атырау-Астрахань произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четверых человек. Зарегистрировано уголовное дело, ведется сбор материалов.

Ранее также сообщалось о крупной аварии с участием грузовика, автобуса и легковых автомобилей на Бурундайском шоссе в Алматы. В полиции сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 23 человека.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.