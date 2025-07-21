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    Происшествия

      Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Астане (видео)

      Опубликовано:

      Поврежденный автомобиль и карета скорой помощи
      Место ДТП. Скриншот из видео: t.me/krispastana

      В Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

      В Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на пересечении улиц Акан Серы и Радлова водитель автомашины BMW допустил столкновение с автомашиной Chevrolet. От удара BMW отбросило на встречную полосу, где произошло вторичное столкновение с автомашиной Nissan.

      "В ходе проверки установлено: водитель был ранее лишен права управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомашина "BMW" водворена на коммунальную стоянку", - пояснили в полиции.

      В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пассажиры автомашин Nissan и BMW, один пассажир был госпитализирован.

      Полиция напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и повышенного внимания.

      Напомним, недавно в Акмолинской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей три человека погибли на месте, еще несколько - пострадали.

      Еще автомобиль с людьми сорвался с серпантина в Баянауле. Момент попал на видео. В результате происшествия пострадали пять человек.

      До этого на 814-м км автодороги Актобе-Атырау-Астрахань произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четверых человек. Зарегистрировано уголовное дело, ведется сбор материалов.

      Ранее также сообщалось о крупной аварии с участием грузовика, автобуса и легковых автомобилей на Бурундайском шоссе в Алматы. В полиции сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 23 человека.

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