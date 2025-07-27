ДТП и побег в стиле GTA: в Костанае полицейские отвезли водителя в вытрезвитель (видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      ДТП и побег в стиле GTA: в Костанае полицейские отвезли водителя в вытрезвитель (видео)

      Опубликовано:

      Попытка скрыться с места ДТП
      Попытка скрыться с места ДТП. Кадр из видео: instagram.com/polisia_kostanay

      В Костанае мужчину подозревают в совершении ДТП в состоянии опьянения: после побега с места происшествия полицейские задержали его и отвезли в вытрезвитель, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

      Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Костаная, полицейские привлекли к ответственности 57-летнего мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

      Инцидент произошел в ночь на 26 июля. Водитель внедорожника TANK 300, находясь в нетрезвом состоянии, грубо нарушил правила дорожного движения и стал участником дорожно-транспортного происшествия.

      "Как установили сотрудники полиции, мужчина был в состоянии опьянения средней степени. Несмотря на это, он продолжил движение по дорогам, представляя серьезную опасность для окружающих.

      Нарушитель проехал на красный свет, спровоцировал аварийную ситуацию, а затем потерял управление, врезался в криволинейный брус и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115, нанеся материальный ущерб. После столкновения водитель покинул место происшествия.

      Очевидцы рассказали, что автомобиль петлял по дороге, создавая угрозу пешеходам и другим участникам движения. Ситуация, по их словам, напоминала сцену из игры GTA", - отмечают правоохранители.

      В отношении водителя составлены административные материалы по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях РК:

      • статья 608 - управление в состоянии алкогольного опьянения;
      • статья 611 - оставление места ДТП;
      • статья 606 -нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки;
      • статья 599 - проезд на запрещающий сигнал светофора.

      Автомобиль был помещен на штрафстоянку, сам водитель доставлен в медицинский вытрезвитель. Материалы дела направлены в суд, который примет решение о мере наказания.

      Полиция напоминает: управление автомобилем в нетрезвом виде - одно из самых опасных нарушений, способных привести к трагическим последствиям. Будьте ответственны - садитесь за руль только в трезвом состоянии.

      Напомним, ранее в Астане пьяный водитель без прав врезался в патрульную машину во время погони. В суде он был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

      Ранее в Караганде сняли на видео погоню патрульных автомобилей за мусоровозом, водитель которого пытался скрыться от полиции.

      А в области Абай молодой лихач попытался скрыться от полиции. Однако полицейские заблокировали движение на перекрестке и задержали нарушителя. Как оказалось, у 21-летнего водителя не было прав.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.