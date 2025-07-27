ДТП и побег в стиле GTA: в Костанае полицейские отвезли водителя в вытрезвитель (видео)
Опубликовано:
В Костанае мужчину подозревают в совершении ДТП в состоянии опьянения: после побега с места происшествия полицейские задержали его и отвезли в вытрезвитель, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.
Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Костаная, полицейские привлекли к ответственности 57-летнего мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел в ночь на 26 июля. Водитель внедорожника TANK 300, находясь в нетрезвом состоянии, грубо нарушил правила дорожного движения и стал участником дорожно-транспортного происшествия.
"Как установили сотрудники полиции, мужчина был в состоянии опьянения средней степени. Несмотря на это, он продолжил движение по дорогам, представляя серьезную опасность для окружающих.
Нарушитель проехал на красный свет, спровоцировал аварийную ситуацию, а затем потерял управление, врезался в криволинейный брус и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115, нанеся материальный ущерб. После столкновения водитель покинул место происшествия.
Очевидцы рассказали, что автомобиль петлял по дороге, создавая угрозу пешеходам и другим участникам движения. Ситуация, по их словам, напоминала сцену из игры GTA", - отмечают правоохранители.
В отношении водителя составлены административные материалы по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях РК:
- статья 608 - управление в состоянии алкогольного опьянения;
- статья 611 - оставление места ДТП;
- статья 606 -нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки;
- статья 599 - проезд на запрещающий сигнал светофора.
Автомобиль был помещен на штрафстоянку, сам водитель доставлен в медицинский вытрезвитель. Материалы дела направлены в суд, который примет решение о мере наказания.
Полиция напоминает: управление автомобилем в нетрезвом виде - одно из самых опасных нарушений, способных привести к трагическим последствиям. Будьте ответственны - садитесь за руль только в трезвом состоянии.
Напомним, ранее в Астане пьяный водитель без прав врезался в патрульную машину во время погони. В суде он был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.
Ранее в Караганде сняли на видео погоню патрульных автомобилей за мусоровозом, водитель которого пытался скрыться от полиции.
А в области Абай молодой лихач попытался скрыться от полиции. Однако полицейские заблокировали движение на перекрестке и задержали нарушителя. Как оказалось, у 21-летнего водителя не было прав.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2269350-dtp-i-pobeg-v-stile-gta-v-kostanae-policeyskie-otvezli-voditelya-v-vytrezvitel-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах