ДТП и побег в стиле GTA: в Костанае полицейские отвезли водителя в вытрезвитель (видео)

В Костанае мужчину подозревают в совершении ДТП в состоянии опьянения: после побега с места происшествия полицейские задержали его и отвезли в вытрезвитель, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Костаная, полицейские привлекли к ответственности 57-летнего мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в ночь на 26 июля. Водитель внедорожника TANK 300, находясь в нетрезвом состоянии, грубо нарушил правила дорожного движения и стал участником дорожно-транспортного происшествия.

"Как установили сотрудники полиции, мужчина был в состоянии опьянения средней степени. Несмотря на это, он продолжил движение по дорогам, представляя серьезную опасность для окружающих.

Нарушитель проехал на красный свет, спровоцировал аварийную ситуацию, а затем потерял управление, врезался в криволинейный брус и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115, нанеся материальный ущерб. После столкновения водитель покинул место происшествия.

Очевидцы рассказали, что автомобиль петлял по дороге, создавая угрозу пешеходам и другим участникам движения. Ситуация, по их словам, напоминала сцену из игры GTA", - отмечают правоохранители.

В отношении водителя составлены административные материалы по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях РК:

статья 608 - управление в состоянии алкогольного опьянения;

статья 611 - оставление места ДТП;

статья 606 -нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки;

статья 599 - проезд на запрещающий сигнал светофора.

Автомобиль был помещен на штрафстоянку, сам водитель доставлен в медицинский вытрезвитель. Материалы дела направлены в суд, который примет решение о мере наказания.

Полиция напоминает: управление автомобилем в нетрезвом виде - одно из самых опасных нарушений, способных привести к трагическим последствиям. Будьте ответственны - садитесь за руль только в трезвом состоянии.

Напомним, ранее в Астане пьяный водитель без прав врезался в патрульную машину во время погони. В суде он был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

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