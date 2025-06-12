Водителя и пассажира грузовика зажало в кабине в результате аварии в СКО (фото, видео)
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Водитель и пассажир "КамАЗа" оказались зажаты в кабине грузовика, который опрокинулся на обочину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Инцидент произошел сегодня вблизи одной из зон отдыха "Бастау", расположенных у озера Шалкар в Айыртауском районе СКО. Как сообщили в МЧС, водитель грузового автомобиля не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание транспорта на обочину.
Очевидцы сообщили, что водитель и пассажир зажаты в кабине - на место прибыли спасатели.
Они с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавших из искореженного "КамАЗа" и передали бригаде скорой медицинской помощи для последующей госпитализации.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2254869-voditelya-i-passazhira-gruzovika-zazhalo-v-kabine-v-rezultate-avarii-v-sko-foto-video/