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Водителя и пассажира грузовика зажало в кабине в результате аварии в СКО (фото, видео)

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Спасатели на месте ДТП
Спасатели. Фото: МЧС РК

Водитель и пассажир "КамАЗа" оказались зажаты в кабине грузовика, который опрокинулся на обочину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент произошел сегодня вблизи одной из зон отдыха "Бастау", расположенных у озера Шалкар в Айыртауском районе СКО. Как сообщили в МЧС, водитель грузового автомобиля не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание транспорта на обочину.

Очевидцы сообщили, что водитель и пассажир зажаты в кабине - на место прибыли спасатели.

Они с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавших из искореженного "КамАЗа" и передали бригаде скорой медицинской помощи для последующей госпитализации.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2254869-voditelya-i-passazhira-gruzovika-zazhalo-v-kabine-v-rezultate-avarii-v-sko-foto-video/