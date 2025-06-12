Водителя и пассажира грузовика зажало в кабине в результате аварии в СКО (фото, видео)

Водитель и пассажир "КамАЗа" оказались зажаты в кабине грузовика, который опрокинулся на обочину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент произошел сегодня вблизи одной из зон отдыха "Бастау", расположенных у озера Шалкар в Айыртауском районе СКО. Как сообщили в МЧС, водитель грузового автомобиля не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание транспорта на обочину.

Очевидцы сообщили, что водитель и пассажир зажаты в кабине - на место прибыли спасатели.

Они с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавших из искореженного "КамАЗа" и передали бригаде скорой медицинской помощи для последующей госпитализации.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.