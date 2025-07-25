Два грузовика Howo столкнулись в Астане: один из них перевернулся

В Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков марки Howo. Водитель одного из них попал в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Instagram-аккаунте kris.p.astana появилось видео очевидцев ДТП с участием двух грузовиков, один из которых перевернулся.

В Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту проводится проверка.

"Следуя по улице Жумабаева водитель грузового автомобиля Howo, выполняя перестроение, не убедившись в безопасности маневра совершил столкновение с другим транспортным средством той же марки. Далее автомобиль совершил наезд на припаркованную автомашину марки Toyota с последующим опрокидыванием на бок", - рассказали в полиции.

В результате ДТП, водитель одного из грузовиков доставлен в медицинское учреждение.

Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и быть предельно внимательными на дороге.

Напомним, вчера утром на трассе в Жамбылской области произошла трагедия - в результате аварии погибли четыре человека. По информации полиции, на 451 км автодороги республиканского значения "Екатеринбург - Алматы" водитель минивэна Toyota Alphard, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с экскаватором-погрузчиком SDLG, который следовал в попутном направлении.

До этого в Алматы произошло массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и легковушек. В полиции сообщили, что в результате столкновения пострадали 23 человека.

Еще одна авария в Медеуском районе Алматы - в результате пострадали водитель и двое пассажиров. По данным полиции, водитель грузового автомобиля марки Shacman следовал по улице Койгелди в северном направлении. На пересечении с улицей Сагадата Нурмагамбетова допустил наезд на препятствие.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.