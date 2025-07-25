Четыре человека погибли при столкновении Alphard с погрузчиком в Жамбылской области

Трагедия произошла вчера утром на трассе в Жамбылской области - в результате аварии погибли четыре человека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, вчера в 9:40 на 451 км автодороги республиканского значения "Екатеринбург - Алматы" водитель минивэна Toyota Alphard, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с экскаватором-погрузчиком SDLG, который следовал в попутном направлении.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Toyota Alphard и 3 его пассажира погибли. Один пассажир транспортного средства Toyota и водитель экскаватора госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК.

Авто водворены на специализированную стоянку.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

На днях четыре человека погибли в ДТП на трассе Уральск - Озинки. По факту аварии возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Водитель и трое пассажиров скончались на месте происшествия - они сгорели в автомобиле.

До этого в Акмолинской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей три человека погибли на месте, еще несколько - пострадали.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.