Четыре человека погибли при столкновении Alphard с погрузчиком в Жамбылской области
Опубликовано:
Трагедия произошла вчера утром на трассе в Жамбылской области - в результате аварии погибли четыре человека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
По информации ведомства, вчера в 9:40 на 451 км автодороги республиканского значения "Екатеринбург - Алматы" водитель минивэна Toyota Alphard, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с экскаватором-погрузчиком SDLG, который следовал в попутном направлении.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Toyota Alphard и 3 его пассажира погибли. Один пассажир транспортного средства Toyota и водитель экскаватора госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК.
Авто водворены на специализированную стоянку.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
На днях четыре человека погибли в ДТП на трассе Уральск - Озинки. По факту аварии возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Водитель и трое пассажиров скончались на месте происшествия - они сгорели в автомобиле.
До этого в Акмолинской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей три человека погибли на месте, еще несколько - пострадали.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2268727-chetyre-cheloveka-pogibli-pri-stolknovenii-alphard-s-pogruzchikom-v-zhambylskoy-oblasti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах