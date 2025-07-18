Смертельное ДТП произошло в Алматы (видео)

В Алатауском районе Алматы произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух машин водитель одной из них скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Сети появилось видео с места серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Саина в Алматы. Со слов очевидцев, было лобовое столкновение.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло сегодня, 18 июля, в 6:30.

"Водитель автомашины марки Dodge, следуя по улице Саина в южном направлении, на пересечении с улицей Ак-Кайнар выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Kia, которая следовала в противоположную сторону", - пояснили в полиции.

В результате данного ДТП водитель Kia скончался на месте происшествия, а водителя Dodge доставили в одну из больниц города.

Сообщается, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания Департамента полиции Алматы возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, недавно автомобиль с людьми сорвался с серпантина в Баянауле. Момент попал на видео. В результате происшествия пострадали пять человек.

До этого в Акмолинской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей три человека погибли на месте, еще несколько - пострадали.

До этого на 814-м км автодороги Актобе-Атырау-Астрахань произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четверых человек. Зарегистрировано уголовное дело, ведется сбор материалов.

Также сообщалось об аварии с участием грузовика, автобуса и легковых автомобилей на Бурундайском шоссе в Алматы. В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадали 23 человека. Позже мы писали, в какие медучреждения доставили пострадавших и в каком состоянии они находятся.

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