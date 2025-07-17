Автомобиль с людьми сорвался с серпантина в Баянауле. Момент попал на видео. В результате происшествия пострадали пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 16 июля в зоне отдыха Жасыбай поселка Баянаул при спуске по серпантинной дороге водитель Hyundai Tucson не справилась с управлением и допустила опрокидывание авто в кювет.

В результате ДТП пострадали 5 человек, включая водителя (двоих госпитализировали сразу, трое обратились в больницу позже). Автомашина водворена на специальную стоянку.

Полицией возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

"Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно в зонах отдыха, на участках с интенсивным движением и особенностями дороги, и контролировать техническое состояние транспортного средства", - обратились в ведомстве.

Ранее в Сети появилась информация о том, что на трассе Алматы - Усть-Каменогорск произошло серьезное ДТП с участием полицейского - столкнулись Honda и Mercedes-Benz, за рулем которого был страж порядка в форме. В ДП области Жетісу сообщили, что по факту аварии полицией зарегистрирован материал. Пострадавшие доставлены в больницу. Также в отношении полицейского проводится служебное расследование.

В Алматы произошло массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и легковушек. Как рассказали в полиции, в результате аварии пострадали 23 человека, в том числе пассажиры автобуса и водитель автомашины KIA Sportage. Начато расследование.

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