Автомобиль с людьми сорвался с серпантина в Баянауле
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Автомобиль с людьми сорвался с серпантина в Баянауле. Момент попал на видео. В результате происшествия пострадали пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 16 июля в зоне отдыха Жасыбай поселка Баянаул при спуске по серпантинной дороге водитель Hyundai Tucson не справилась с управлением и допустила опрокидывание авто в кювет.
В результате ДТП пострадали 5 человек, включая водителя (двоих госпитализировали сразу, трое обратились в больницу позже). Автомашина водворена на специальную стоянку.
Полицией возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.
"Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно в зонах отдыха, на участках с интенсивным движением и особенностями дороги, и контролировать техническое состояние транспортного средства", - обратились в ведомстве.
Ранее в Сети появилась информация о том, что на трассе Алматы - Усть-Каменогорск произошло серьезное ДТП с участием полицейского - столкнулись Honda и Mercedes-Benz, за рулем которого был страж порядка в форме. В ДП области Жетісу сообщили, что по факту аварии полицией зарегистрирован материал. Пострадавшие доставлены в больницу. Также в отношении полицейского проводится служебное расследование.
В Алматы произошло массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и легковушек. Как рассказали в полиции, в результате аварии пострадали 23 человека, в том числе пассажиры автобуса и водитель автомашины KIA Sportage. Начато расследование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2266065-avtomobil-s-lyudmi-sorvalsya-s-serpantina-v-bayanaule-video/
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