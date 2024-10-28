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Водитель прищемил пальцы и протащил полицейского на двери авто в Алматинской области (видео)

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Инцидент с водителем
Инцидент с водителем. Скриншот: ДП Алматинской области

Патрульные полицейские задержали водителя, нарушившего правила дорожного движения в Алматинской области. Однако последний протащил одного из них на двери, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

В селе Байсеит сотрудники патрульной полиции за нарушение ПДД остановили 34-летнего жителя села Достык за рулем Toyota Ipsum. Во время оформления протокола последний отказался подчиняться их требованиям.

"Игнорируя полицейских, он сел в автомобиль и начал движение, при этом прищемив пальцы капитана Темирбаева дверью машины. Автомобиль резко тронулся с места, протащив офицера на скорости около 10-15 метров. Полицейскому удалось вырвать руку, однако при падении на асфальт он получил травмы", - рассказали в областном ДП.

Несмотря на это, нарушителя задержали.

По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело, водитель помещен в изолятор временного содержания. Кроме того, на него составлен административный протокол за нарушение ПДД.

Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Согласно статье 380 УК РК, угроза или насильственные действия в отношении представителя власти наказываются:

  • штрафом в размере до 4 тыс. МРП (до 14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до тысячи часов;
  • либо ограничением свободы до семи лет;
  • либо лишением свободы до 15 лет.

Добавим, в Астане в январе этого года пьяный водитель протащил полицейского на капоте автомобиля по проезжей части несколько десятков метров. Такой же случай произошел летом в Шымкенте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179718-voditel-prishchemil-palcy-i-protashchil-policeyskogo-na-dveri-avto-v-almatinskoy-oblasti/

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