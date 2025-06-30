Подозреваемый протащил полицейского на мопеде во время погони в Алматы (видео)
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Полицейский задержал предполагаемого угонщика в Алматы - во время погони мужчина протащил стража порядка на украденном мопеде, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Днем в полицию поступило сообщение о краже мопеда, припаркованного во дворе одного из домов по улице Толе би. По информации стражей порядка, двое неизвестных в мотоциклетных шлемах, воспользовавшись моментом, совершили кражу путем свободного доступа.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативного прочесывания близлежащей территории старший лейтенант полиции Елдар Токташев заметил схожих по приметам подозреваемых.
Из-за затрудненного движения на дороге полицейский начал преследование преступников в пешем порядке.
Несмотря на неоднократные требования остановиться, один из подозреваемых попытался скрыться, в результате чего протащил полицейского на несколько метров, столкнувшись при этом с другим участником дорожного движения.
Несмотря на полученные травмы, сотрудник полиции все же задержал подозреваемого.
Стражами порядка в настоящий момент установлено, что он причастен как минимум к четырем эпизодам краж мопедов на территории города.
"Мужественные и решительные действия старшего лейтенанта полиции Елдара Токташева позволили задержать преступника, представлявшего угрозу для общественной безопасности. Мы гордимся нашими сотрудниками, которые, не жалея себя, ежедневно доказывают: Закон и порядок - это не просто слова, а реальный щит для граждан", - подчеркнул начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Тимур Иманбеков.
Сейчас в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Он взят под стражу. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
Отметим, согласно статье 380 УК РК, угроза или насильственные действия в отношении представителя власти наказываются:
- штрафом в размере до 4 тыс. МРП, либо исправительными работами;
- либо привлечением к общественным работам на срок до тысячи часов;
- либо ограничением свободы до семи лет;
- либо лишением свободы до 15 лет.
В январе этого года в Шымкенте водитель авто, проигнорировав требования сотрудника полиции, прокатил его на капоте автомобиля.
В октябре водитель прищемил пальцы и протащил полицейского на двери авто в Алматинской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2260797-podozrevaemyy-protashchil-policeyskogo-na-mopede-vo-vremya-pogoni-v-almaty-video/
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