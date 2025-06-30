Подозреваемый протащил полицейского на мопеде во время погони в Алматы (видео)

Полицейский задержал предполагаемого угонщика в Алматы - во время погони мужчина протащил стража порядка на украденном мопеде, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Днем в полицию поступило сообщение о краже мопеда, припаркованного во дворе одного из домов по улице Толе би. По информации стражей порядка, двое неизвестных в мотоциклетных шлемах, воспользовавшись моментом, совершили кражу путем свободного доступа.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативного прочесывания близлежащей территории старший лейтенант полиции Елдар Токташев заметил схожих по приметам подозреваемых.

Из-за затрудненного движения на дороге полицейский начал преследование преступников в пешем порядке.

Несмотря на неоднократные требования остановиться, один из подозреваемых попытался скрыться, в результате чего протащил полицейского на несколько метров, столкнувшись при этом с другим участником дорожного движения.

Несмотря на полученные травмы, сотрудник полиции все же задержал подозреваемого.

Стражами порядка в настоящий момент установлено, что он причастен как минимум к четырем эпизодам краж мопедов на территории города.

"Мужественные и решительные действия старшего лейтенанта полиции Елдара Токташева позволили задержать преступника, представлявшего угрозу для общественной безопасности. Мы гордимся нашими сотрудниками, которые, не жалея себя, ежедневно доказывают: Закон и порядок - это не просто слова, а реальный щит для граждан", - подчеркнул начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Тимур Иманбеков.

Сейчас в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Он взят под стражу. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Отметим, согласно статье 380 УК РК, угроза или насильственные действия в отношении представителя власти наказываются:

штрафом в размере до 4 тыс. МРП, либо исправительными работами;

либо привлечением к общественным работам на срок до тысячи часов;

либо ограничением свободы до семи лет;

либо лишением свободы до 15 лет.

В январе этого года в Шымкенте водитель авто, проигнорировав требования сотрудника полиции, прокатил его на капоте автомобиля.

В октябре водитель прищемил пальцы и протащил полицейского на двери авто в Алматинской области.