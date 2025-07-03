Автоледи протащила полицейского на капоте машины в аэропорту Алматы (видео)
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Нарушительница "прокатила" сотрудника полиции на капоте своей машины на территории аэропорта Алматы - в полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Как сообщили в ведомстве, факт имел место в ночное время в ходе патрулирования территории Международного аэропорта Алматы.
"Сотрудник полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Вместо того чтобы выполнить законные требования, водитель отказался предъявить документы, проявил агрессию и попытался скрыться. Инспектор, пытаясь предотвратить движение автомобиля, оказался на капоте транспортного средства и был буквально протащен вперед на несколько метров", - заявили в пресс-службе ДП.
Подчеркивается, что по данному факту были приняты меры в соответствии с законодательством РК: водитель была привлечена к административной ответственности за нарушение ПДД и неподчинение законным требованиям сотрудника полиции.
Решение суда она подвергнута административному штрафу в размере 30 МРП.
"Призываем граждан с уважением относиться к представителям правопорядка и не допускать подобных инцидентов. Закон один для всех. Охрана общественного порядка невозможна без сотрудничества общества и полиции", - обратились стражи порядка.
На днях мы сообщали, что полицейский задержал предполагаемого угонщика в Алматы - во время погони мужчина протащил стража порядка на украденном мопеде.
В январе этого года в Шымкенте водитель авто, проигнорировав требования сотрудника полиции, прокатил его на капоте автомобиля.
В октябре водитель прищемил пальцы и протащил полицейского на двери авто в Алматинской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2261934-avtoledi-prokatila-policeyskogo-na-kapote-mashiny-v-aeroportu-almaty-video/
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