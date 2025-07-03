Автоледи протащила полицейского на капоте машины в аэропорту Алматы (видео)

Нарушительница "прокатила" сотрудника полиции на капоте своей машины на территории аэропорта Алматы - в полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщили в ведомстве, факт имел место в ночное время в ходе патрулирования территории Международного аэропорта Алматы.

"Сотрудник полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Вместо того чтобы выполнить законные требования, водитель отказался предъявить документы, проявил агрессию и попытался скрыться. Инспектор, пытаясь предотвратить движение автомобиля, оказался на капоте транспортного средства и был буквально протащен вперед на несколько метров", - заявили в пресс-службе ДП.

Подчеркивается, что по данному факту были приняты меры в соответствии с законодательством РК: водитель была привлечена к административной ответственности за нарушение ПДД и неподчинение законным требованиям сотрудника полиции.

Решение суда она подвергнута административному штрафу в размере 30 МРП.

"Призываем граждан с уважением относиться к представителям правопорядка и не допускать подобных инцидентов. Закон один для всех. Охрана общественного порядка невозможна без сотрудничества общества и полиции", - обратились стражи порядка.

На днях мы сообщали, что полицейский задержал предполагаемого угонщика в Алматы - во время погони мужчина протащил стража порядка на украденном мопеде.

В январе этого года в Шымкенте водитель авто, проигнорировав требования сотрудника полиции, прокатил его на капоте автомобиля.

В октябре водитель прищемил пальцы и протащил полицейского на двери авто в Алматинской области.