Водитель Toyota Land Cruiser погиб в жуткой аварии в Астане
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Жуткая авария произошла сегодня в Астане - в результате случившегося погиб водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Как сообщили в полиции, по предварительным данным, 24-летний водитель, управляя автомобилем марки Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Калдаякова в направлении моста "Арыс", не справился с управлением.
В результате автомобиль опрокинулся и по инерции отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя транспортными средствами.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.
В настоящее время проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.
"Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и быть предельно внимательными на дороге", - обратились стражи порядка.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2261391-voditel-toyota-land-cruiser-pogib-v-zhutkoy-avarii-v-astane/
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