Водитель Toyota Land Cruiser погиб в жуткой аварии в Астане

Жуткая авария произошла сегодня в Астане - в результате случившегося погиб водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, 24-летний водитель, управляя автомобилем марки Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Калдаякова в направлении моста "Арыс", не справился с управлением.

В результате автомобиль опрокинулся и по инерции отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя транспортными средствами.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

"Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и быть предельно внимательными на дороге", - обратились стражи порядка.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.