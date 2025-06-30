Четыре человека пострадали в ДТП с опрокидыванием автомобиля в Алматы

В Медеуском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. За медицинской помощью обратились четверо пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Информация о ДТП и видео с места происшествия появились в Telegram-канале krispastana. На кадрах видно два поврежденных автомобиля, один из которых находился на боку. Сообщается, что авария произошла в Медеуском районе - на пересечении проспекта Абая и улицы Валиханова.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 30 июня в 8:50.

"Водитель автомашины марки Changan следовал по проспекту Абая в восточном направлении. На пересечении с улицей Валиханова, производя правый поворот, допустил столкновение с автомашиной марки Hyundai Sonata, которая двигалась в попутном направлении в крайнем правом ряду.

Далее продолжив движение, автомашина Changan допустила наезд на препятствие - бордюрный камень, в следствие чего допустила опрокидывание на правый бок и наезд на металлическую опору рекламного щита, а также на стоящие по тротуару прокатные электросамокаты в количестве 8 единиц", - сообщили в полиции.

В результате ДТП трое пассажиров автомобиля Changan и одна пассажирка автомобиля Hyundai Sonata обратились за медицинской помощью.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Медеуского района.

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