Водитель ГАЗ въехал в автобусную остановку и сбил девушку в Алматы

В Алматы устанавливают обстоятельства ДТП, в котором водитель автомашины ГАЗ въехал в остановочный комплекс и сбил девушку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что сегодня утром произошло ДТП в Ауэзовском районе Алматы.

"Водитель автомашины марки ГАЗ, следуя по улице Шаляпина в западном направлении, допустил наезд на препятствие, а именно остановочный комплекс, а также допустил наезд на пешехода - девушку 2003 года рождения, которая стояла на остановочном комплексе. Пешеход была доставлена в одну из больниц города", - рассказали в ведомстве.

Несколько недель назад на ВОАД в Алматы произошло ДТП - водитель грузовика, не справившись с управлением, опрокинулся в кювет, чудом объехав при этом остановку с людьми.

В тот же день в поселке Отеген батыра произошло страшное ДТП. Не справившись с управлением, автомобиль BMW въехал в автобусную остановку. Два человека погибли.

До этого авария произошла на улице Саина в Алматы - в результате столкновения двух машин одна из них врезалась в остановку.