Массовое ДТП с участием скорой помощи и грузовика произошло в Талдыкоргане
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Массовое ДТП с участием грузового автомобиля, легковушки и кареты скорой помощи произошло в Талдыкоргане. Сейчас проводится проверка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
В Instagram-аккаунте Taldykorganec.insta_ опубликовано видео с места ДТП, которое, как уточняется в описании, произошло в Талдыкоргане на пересечении улиц Жабаева и Абылай хана.
На кадрах видны последствия ДТП, участниками которого оказались карета скорой помощи, грузовой автомобиль и легковушка.
Внимание! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе полиции области Жетіcу сообщили имеющиеся на данный момент подробности.
"Полицией зарегистрирован материал по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой медицинской помощи, а также автомобилей Suzuki и Mazda.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.
Отметим, что несколько недель назад в области Жетісу произошло еще одно ДТП с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.
А в апреле в Рудном карета скорой помощи попала в ДТП - пострадали фельдшер и пассажир одного из легковых авто.
До этого в Павлодаре реанимобиль ехал после выполненного вызова, когда попал в ДТП. После этого в городе искали свидетелей аварии и записи с видеорегистраторов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2259732-massovoe-dtp-s-uchastiem-skoroy-pomoshchi-i-gruzovika-proizoshlo-v-taldykorgane/
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