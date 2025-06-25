Молодая женщина погибла под колесами ассенизатора в Семее (видео)
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В Семее водитель ассенизатора совершил смертельный наезд на 35-летнюю женщину на пешеходном переходе. В результате ДТП машина опрокинулась на бок, передает NUR.KZ.
Видео с места событий опубликовал Instagram-паблик zello_semey2. На кадрах можно увидеть перевернувшийся на бок грузовик, который снес бетонный столб. Поднимали "ЗИЛ" с помощью автокрана.
Как сообщили в пресс-службе ДП области Абай, 23 июня около 11:00 в Семее на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Морозова произошел наезд на пешехода.
"По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля "ЗИЛ ММЗ-4502", двигаясь в направлении улицы Шевченко, совершил наезд на 35-летнего женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась на месте", - рассказали в ведомстве.
По данному факту начато досудебное расследование за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Назначены соответствующие судебные экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2259306-molodaya-zhenshchina-pogibla-pod-kolesami-assenizatora-v-semee-video/
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