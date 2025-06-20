Более 2 млн тенге получит водитель за повреждение авто в Атырау

В Атырау удовлетворили иск владельца автомобиля, пострадавшего в ДТП, о взыскании материального ущерба. Мужчине выплатят 2,2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску о возмещении материального ущерба, причиненного в результате ДТП, рассмотрел Атырауский городской суд.

Из материалов дела следует, что ответчик, находясь в Атырау, на своей автомашине совершил столкновение с автомобилем, принадлежащим истцу. В результате истцу был нанесен материальный ущерб.

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Атырау ответчика признали виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.610 КоАП.

В суде представитель истца просил взыскать сумму материального ущерба, нанесенного действием ответчика, в размере 2 214 363 тенге, а также судебные расходы. Представитель ответчика не признал иск и просил в возмещении ущерба отказать.

Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика в пользу истца 2 214 363 тенге. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Уральске мужчина потребовал от виновника ДТП 2 млн тенге компенсации материального ущерба, но получил меньшую сумму. Казахстанец мотивировал свои требования тем, что вина ответчика уже была установлена судом.

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