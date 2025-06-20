Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой и наехал на строение в Алматы (фото)

В Алматы пассажирский автобус столкнулся с Chevrolet Cobalt, после чего допустил наезд на строение. Пострадавших в ДТП нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

В Telegram-канале "Твой Алматы" сегодня опубликовали фото с места ДТП, которое, судя из описания, произошло на пересечении улиц Кунаева и Яссауи.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло сегодня в 06.15 в Ауэзовском районе города.

Отмечается, что водитель автобуса Yutong, следуя по улице Жандосова, при повороте налево не справился с управлением и столкнулся с Chevrolet Cobalt, который находился на улице Яссауи. После автобус продолжил движение и въехал в строение. В полиции отметили, что в ДТП никто не пострадал.

Ранее в Жетысуском районе Алматы водитель автобуса выехал на обочину дороги и допустил наезд на остановочный комплекс. Обошлось без жертв и пострадавших.

До этого в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.

Также мы писали, что водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Сообщалось, что пострадал пешеход, находившийся в этот момент на остановке. Он получил телесные повреждения.