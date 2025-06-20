Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой и наехал на строение в Алматы (фото)
Опубликовано:
В Алматы пассажирский автобус столкнулся с Chevrolet Cobalt, после чего допустил наезд на строение. Пострадавших в ДТП нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.
В Telegram-канале "Твой Алматы" сегодня опубликовали фото с места ДТП, которое, судя из описания, произошло на пересечении улиц Кунаева и Яссауи.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло сегодня в 06.15 в Ауэзовском районе города.
Отмечается, что водитель автобуса Yutong, следуя по улице Жандосова, при повороте налево не справился с управлением и столкнулся с Chevrolet Cobalt, который находился на улице Яссауи. После автобус продолжил движение и въехал в строение. В полиции отметили, что в ДТП никто не пострадал.
Ранее в Жетысуском районе Алматы водитель автобуса выехал на обочину дороги и допустил наезд на остановочный комплекс. Обошлось без жертв и пострадавших.
До этого в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.
Также мы писали, что водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Сообщалось, что пострадал пешеход, находившийся в этот момент на остановке. Он получил телесные повреждения.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2257599-passazhirskiy-avtobus-stolknulsya-s-legkovushkoy-i-naehal-na-stroenie-v-almaty-foto/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах