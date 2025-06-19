Водителя эвакуатора раздавил каток на трассе в Карагандинской области

В Карагандинской области у эвакуатора лопнуло колесо, он врезался в разделительный брус. Перевозимый каток сорвался с креплений и раздавил водителя, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, авария произошло 17 июня на автодороге Алматы - Екатеринбург в направлении Караганды.

По предварительным данным, из-за разгерметизации переднего левого колеса 56-летний водитель эвакуатора Volvo, перевозившего дорожный каток, совершил наезд на центральный криволинейный брус.

"Впоследствии транспортируемый каток сорвался, придавил кабину и опрокинулся на встречную полосу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте", - рассказали в ДП Карагандинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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