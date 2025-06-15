Несколько человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса в Костанае
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В Костанае вблизи железнодорожного вокзала произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Пострадали три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.
В Instagram-аккаунте ilovekostanayy появилось видео очевидцев ДТП с участием автобуса. Сообщается, что авария произошла вблизи железнодорожного вокзала Костаная.
Позже в аккаунте появился комментарий Департамента полиции Костанайской области.
"14 июня около 19:30 на пересечении улиц Аль-Фараби- Темирбаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: маршрутного автобуса №2 и автомобиля марки Chevrolet. Имеется трое пострадавших, один из них - несовершеннолетний ребенок", - сообщили в полиции.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
1. составить схему ДТП;
2. протокол осмотра места ДТП;
3. административный протокол;
4. отобрать объяснения;
5. направить водителей на медицинское освидетельствование.
Ранее сообщалось, что на автодороге Павлодар - Астана произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пять человек доставлены в больницу.
До этого появилась информация о ДТП в Астане, при котором один из автомобилей опрокинулся на крышу. Водитель автомашины Lexus, следуя по улице Бараева, при повороте направо, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с автомашиной марки Chevrolet.
Также в Алматы грузовик едва не влетел в остановку с людьми, опрокинувшись в кювет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2255553-neskolko-chelovek-postradali-v-dtp-s-uchastiem-marshrutnogo-avtobusa-v-kostanae/