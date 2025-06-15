Несколько человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса в Костанае

В Костанае вблизи железнодорожного вокзала произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Пострадали три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

В Instagram-аккаунте ilovekostanayy появилось видео очевидцев ДТП с участием автобуса. Сообщается, что авария произошла вблизи железнодорожного вокзала Костаная.

Позже в аккаунте появился комментарий Департамента полиции Костанайской области.

"14 июня около 19:30 на пересечении улиц Аль-Фараби- Темирбаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: маршрутного автобуса №2 и автомобиля марки Chevrolet. Имеется трое пострадавших, один из них - несовершеннолетний ребенок", - сообщили в полиции.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

1. составить схему ДТП;

2. протокол осмотра места ДТП;

3. административный протокол;

4. отобрать объяснения;

5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что на автодороге Павлодар - Астана произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пять человек доставлены в больницу.

До этого появилась информация о ДТП в Астане, при котором один из автомобилей опрокинулся на крышу. Водитель автомашины Lexus, следуя по улице Бараева, при повороте направо, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с автомашиной марки Chevrolet.

Также в Алматы грузовик едва не влетел в остановку с людьми, опрокинувшись в кювет.