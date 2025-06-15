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Land Cruiser столкнулся с грузовым поездом в Алматинской области: один человек травмирован

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Поврежденный автомобиль после ДТП
Место ДТП. Скриншот из видео: КТЖ

В Алматинской области на ж/д переезде перегона Жинишкесу – Шелек произошло ДТП с участием машины и поезда. Водитель автомобиля получил травму, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

По информации пресс-службы "Қазақстан темір жолы", дорожно-транспортное происшествие произошло 15 июня в 09:19 на регулируемом, неохраняемом железнодорожном переезде на участке Жетыген – Алтынкөл.

"Произошло ДТП с участием водителя легкового автомобиля марки Toyota Land Cruiser, который нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с грузовым поездом.

Жертв нет. Водитель получил травму - перелом руки, ему оказана медицинская помощь", - сообщили в КТЖ.

Сообщается, что благодаря слаженным и оперативным действиям железнодорожников движение поезда было восстановлено за 30 минут.

"С начала года на железнодорожных переездах произошло 23 ДТП. Основная причина - нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта", - добавили в пресс-службе.

В то же время, удалось предотвратить 32 потенциальных ДТП на железнодорожных переездах.

Несколько дней назад сообщалось, что в Жамбылской области машинист пассажирского поезда предотвратил столкновение с автобусом на переезде перегона Корагатты -Татты.

В конце мая этого года на неохраняемом переезде участка Достык - Бесколь легковой автомобиль выехал на пути перед поездом. Столкновения избежать не удалось, обошлось без жертв и пострадавших, но ДТП повлияло на график движения поездов.

До этого на станции Матай в области Жетісу произошло столкновение поезда с легковым автомобилем. В КТЖ заявили, что водитель легковушки скрылся с места ДТП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2255610-land-cruiser-stolknulsya-s-gruzovym-poezdom-v-almatinskoy-oblasti-odin-chelovek-travmirovan/