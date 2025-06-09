"Выехал на красный": четыре человека пострадали в ДТП с участием "скорой" в Уральске

Сегодня, 9 июня, в 13:30 в Уральске произошло ДТП - столкнулись карета скорой помощи и иномарка. Пострадавшие госпитализированы в медучреждения, передает "Мой город".

Издание сообщает, что ДТП произошло в Уральске на пересечении улиц Шолохова и Сергея Тюленина. Столкнулись спецавтомобиль Hyundai solati и Hyundai accent. По данным департамента полиции ЗКО, водитель скорой проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в легковушку.

"В результате ДТП в травмпункт городской многопрофильной больницы доставили 28-летнюю пассажирку скорой помощи. С салона Hyundai accent в травмпункт областной детской многопрофильной больницы доставили 13-летнюю девочку. Также в травмпункт областной многопрофильной больницы доставили двоих фельдшеров с различными травмами", - пишет издание ссылаясь на ДП ЗКО.

Сообщается, что на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства выясняются.

В управлении здравоохранения ЗКО пока не прокомментировали состояние пострадавших.

Напомним, несколько дней назад в области Жетісу произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.

До этого в Рудном карета скорой помощи попала в ДТП - пострадали фельдшер и пассажир одного из легковых авто.

А 21 января в Уральске произошло массовое ДТП. Участниками стали две иномарки, пассажирский автобус и скорая. В ДТП пострадали двое взрослых и ребенок.