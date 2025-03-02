Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Актюбинской области
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В Актюбинской области на закрытом участке автодороги произошло ночью столкновение пассажирского автобуса и грузовика, обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
"Ночью в 40 км от поселка Иргиз одноименного района Актюбинской области на закрытом участке трассы "Самара-Шымкент" произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом сообщением "Уфа - Самарканд".
Сотрудники МЧС эвакуировали 33 гражданина Узбекистана на вахтовке до предоставленного на замену автобуса, находящегося на безопасном открытом участке дороги", - говорится в сообщении ведомства.
Пострадавших нет.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Накануне сообщалось, что поезд столкнулся с грузовиком в Атырауской области. В результате пострадали люди, а с рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов.
До этого на трассе в ЗКО в результате неудачного обгона большегрузной фуры произошло столкновение двух легковых авто. Погибли три человека.
А в Астане на одном из перекрестков произошло ДТП - столкнулись пожарная машина и легковая марки Kia. Пассажирка, находившаяся в легковом автомобиле, скончалась.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2224776-gruzovik-stolknulsya-s-passazhirskim-avtobusom-v-aktyubinskoy-oblasti/