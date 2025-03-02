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Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Актюбинской области

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Столкновение грузовика и пассажирского автобуса
Столкновение грузовика и пассажирского автобуса. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Актюбинской области на закрытом участке автодороги произошло ночью столкновение пассажирского автобуса и грузовика, обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Ночью в 40 км от поселка Иргиз одноименного района Актюбинской области на закрытом участке трассы "Самара-Шымкент" произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом сообщением "Уфа - Самарканд".

Сотрудники МЧС эвакуировали 33 гражданина Узбекистана на вахтовке до предоставленного на замену автобуса, находящегося на безопасном открытом участке дороги", - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших нет.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

Накануне сообщалось, что поезд столкнулся с грузовиком в Атырауской области. В результате пострадали люди, а с рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов.

До этого на трассе в ЗКО в результате неудачного обгона большегрузной фуры произошло столкновение двух легковых авто. Погибли три человека.

А в Астане на одном из перекрестков произошло ДТП - столкнулись пожарная машина и легковая марки Kia. Пассажирка, находившаяся в легковом автомобиле, скончалась.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2224776-gruzovik-stolknulsya-s-passazhirskim-avtobusom-v-aktyubinskoy-oblasti/