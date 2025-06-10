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Lexus столкнулся с бетононасосом в Алматы: три человека пострадали (видео)

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ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Накануне, 9 июня, в Алматы случилось серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Кадры с места аварии появились в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty. На кадрах видно искореженное авто с людьми внутри.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло вчера в 21:40 в Алатауском районе.

"Водитель автомашины марки Lexus, следуя по проспекту Саина в северном направлении, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобетонным насосом марки Mercedes, который производил разворот", - сообщили в полиции.

В аварии пострадали водитель и два пассажира Lexus. Их госпитализировали.

К расследованию обстоятельств аварии приступили сотрудники управления полицией Алатауского района, заключили в ДП.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

Напомним, накануне в Алматы случилась еще одна серьезная авария с участием автобуса и пяти легковушек. За медпомощью обратились шесть человек.

До этого на дороге Алматы-Оскемен столкнулись три машины, несколько человек пострадали.

А ранее сообщалось, что в Алатауском районе Алматы в результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в АЗС. Водитель и пассажир авто получили травмы и были доставлены в больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2253783-lexus-stolknulsya-s-gruzovikom-v-almaty-tri-cheloveka-postradali-video/