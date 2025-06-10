Lexus столкнулся с бетононасосом в Алматы: три человека пострадали (видео)
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Накануне, 9 июня, в Алматы случилось серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Кадры с места аварии появились в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.
Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty. На кадрах видно искореженное авто с людьми внутри.
В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло вчера в 21:40 в Алатауском районе.
"Водитель автомашины марки Lexus, следуя по проспекту Саина в северном направлении, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобетонным насосом марки Mercedes, который производил разворот", - сообщили в полиции.
В аварии пострадали водитель и два пассажира Lexus. Их госпитализировали.
К расследованию обстоятельств аварии приступили сотрудники управления полицией Алатауского района, заключили в ДП.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Напомним, накануне в Алматы случилась еще одна серьезная авария с участием автобуса и пяти легковушек. За медпомощью обратились шесть человек.
До этого на дороге Алматы-Оскемен столкнулись три машины, несколько человек пострадали.
А ранее сообщалось, что в Алатауском районе Алматы в результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в АЗС. Водитель и пассажир авто получили травмы и были доставлены в больницу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2253783-lexus-stolknulsya-s-gruzovikom-v-almaty-tri-cheloveka-postradali-video/