Lexus столкнулся с бетононасосом в Алматы: три человека пострадали (видео)

Накануне, 9 июня, в Алматы случилось серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Кадры с места аварии появились в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty. На кадрах видно искореженное авто с людьми внутри.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло вчера в 21:40 в Алатауском районе.

"Водитель автомашины марки Lexus, следуя по проспекту Саина в северном направлении, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобетонным насосом марки Mercedes, который производил разворот", - сообщили в полиции.

В аварии пострадали водитель и два пассажира Lexus. Их госпитализировали.

К расследованию обстоятельств аварии приступили сотрудники управления полицией Алатауского района, заключили в ДП.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

Напомним, накануне в Алматы случилась еще одна серьезная авария с участием автобуса и пяти легковушек. За медпомощью обратились шесть человек.

До этого на дороге Алматы-Оскемен столкнулись три машины, несколько человек пострадали.

А ранее сообщалось, что в Алатауском районе Алматы в результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в АЗС. Водитель и пассажир авто получили травмы и были доставлены в больницу.