Два авто и лошадь: смертельное ДТП произошло на трассе в Акмолинской области

В Акмолинской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и лошади. Оно унесло жизни двух человек, еще трое - госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 12 июня на 153 км автодороги Астана - Ерейментау - Шидерты произошло ДТП с участием автомашин Kia Rio, Subaru Forester и лошади.

В результате ДТП на месте скончались два пассажира автомашины Kia Rio. Водитель Kia Rio, водитель и пассажир Subaru Forester с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Ранее в Жамбылской области простились с полицейским, погибшим в результате ДТП. Как оказалось, причиной аварии стала выбежавшая на трассу лошадь. Экипаж полиции во время патрулирования трассы столкнулся с животным. Удар был неожиданным и такой силы, что полицейский погиб на месте.

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