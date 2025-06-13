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Эзотерика

Два авто и лошадь: смертельное ДТП произошло на трассе в Акмолинской области

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Лошадь вышла на трассу
Лошадь на дороге. Иллюстративное фото: mtreasure / Getty Images

В Акмолинской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и лошади. Оно унесло жизни двух человек, еще трое - госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 12 июня на 153 км автодороги Астана - Ерейментау - Шидерты произошло ДТП с участием автомашин Kia Rio, Subaru Forester и лошади.

В результате ДТП на месте скончались два пассажира автомашины Kia Rio. Водитель Kia Rio, водитель и пассажир Subaru Forester с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Ранее в Жамбылской области простились с полицейским, погибшим в результате ДТП. Как оказалось, причиной аварии стала выбежавшая на трассу лошадь. Экипаж полиции во время патрулирования трассы столкнулся с животным. Удар был неожиданным и такой силы, что полицейский погиб на месте.

В Кызылординской области водитель наехал на корову, зарезал ее, а потом увез с собой мясо. За это, по решению суда, он заплатит 150 тыс. тенге владельцу животного.

В Карагандинской области автомобиль столкнулся с табуном сайгаков. В результате пострадал пассажир машины. Вдоль дороги были установлены защитные сетки, препятствующие выходу животных на проезжую часть. Но, по предварительным данным, в результате массового перемещения сайгаков произошло повреждение одного из участков ограждения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2255064-dva-avto-i-loshad-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti/