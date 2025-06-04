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Казахстанец зарезал на трассе сбитую им корову и увез мясо с собой

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Коровы вышли на дорогу
Коровы на дороге. Иллюстративное фото: uniseller / Getty Images

В Кызылординской области водитель наехал на корову, зарезал ее, а потом увез с собой мясо. За это он заплатит 150 тыс. тенге владельцу животного, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, cпор урегулировали в порядке медиации в Жалагашском районном суде.

Суд установил, что ответчик, управляя автомашиной на трассе, совершил наезд на корову, которая принадлежала истцу. Тем самым водитель совершил дорожно-транспортное происшествие. При этом на месте происшествия ответчик зарезал корову, а мясо увез с собой.

В связи с отсутствием состава административного правонарушения дело прекратили постановлением инспектора полиции.

Истец обратился в суд в порядке гражданского судопроизводство с иском, в котором просил взыскать с ответчика стоимость коровы - 350 тыс. тенге.

В ходе рассмотрения дела стороны заявили, что достигли взаимного соглашения и попросили суд утвердить медиативное соглашение.

В соответствии с условиями медиативного соглашения ответчик обязался выплатить истцу 150 тыс. тенге в срок до 5 июня 2025 года. При этом владелец коровы отказался от иска о взыскании с водителя 350 тыс. тенге.

Суд утвердил соглашение между сторонами об урегулировании спора в порядке медиации. Производство по делу прекратили.

Ранее лошади на дороге спровоцировали серьезное ДТП в Павлодарской области. Водитель автомашины Chevrolet Monza на трассе Павлодар - Кызылорда ночью совершил наезд на двух лошадей, которые переходили проезжую часть.

А в Акмолинской области два легковых автомобиля пострадали в ДТП с участием лося. По дороге в Астану водитель совершил наезд на лося, а животное, перепрыгнув через брус, вновь попало под колеса, только другой машины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252094-kazahstanec-zarezal-na-trasse-sbituyu-im-korovu-i-uvez-myaso-s-soboy/