Водителя эвакуатора осудили за смерть трех человек в Жамбылской области

В Жамбылской области вынесли приговор водителю эвакуатора, который выехал на "встречку" и спровоцировал ДТП. Авария унесла жизни трех человек, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.4 ст.345 УК), рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области.

Как установил суд, в апреле 2024 года подсудимый, управляя эвакуатором "ГАЗ-322132", на трассе Ташкент - Алматы в Кордайском районе нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения.

Это привело к столкновению автомобилей марки Аudi 100, Mercedes-Benz S350 и Mercedes-Benz S320. В результате ДТП водитель Аudi 100 и двое пассажиров скончались на месте происшествия. Пассажир эвакуатора, водитель Mercedes-Benz S350 и два его пассажира с разными телесными повреждениями были госпитализированы в центральную больницу Кордайского района.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертов и другими вещественными доказательствами.

Прокурор просил назначить обвиняемому 5 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона просила суд назначить наказание по закону. Подсудимый вину признал полностью.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие у подсудимого несовершеннолетних детей и матери с инвалидностью 3 группы, а также чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет. Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Ранее в Жамбылской области осудили отца 5 детей за ДТП, унесшее жизнь его супруги. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Исполнение приговора отложили из-за маленького ребенка.