Массовая авария с участием автобуса и пяти легковых авто произошла в Алматы (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
ДТП с участием автобуса и пяти легковушек произошла накануне в Турксибском районе Алматы - за медпомощью обратились шесть человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Накануне, 8 июня, в 11:50 водитель автобуса марки Yutong, который принадлежит частному перевозчику, следовал по улице Сейфуллина в северном направлении. Мужчина не справился с управлением и выехал на "встречку".
Там он столкнулся с пятью авто, которые стояли на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП за медпомощью обратились шесть человек.
К расследованию аварии приступили сотрудники районного УП.
Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2253450-massovaya-avariya-s-uchastiem-avtobusa-i-pyati-legkovyh-avto-proizoshla-v-almaty-video/