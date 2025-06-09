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Массовая авария с участием автобуса и пяти легковых авто произошла в Алматы (видео)

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Автомобили попал в аварию
Авария. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

ДТП с участием автобуса и пяти легковушек произошла накануне в Турксибском районе Алматы - за медпомощью обратились шесть человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Накануне, 8 июня, в 11:50 водитель автобуса марки Yutong, который принадлежит частному перевозчику, следовал по улице Сейфуллина в северном направлении. Мужчина не справился с управлением и выехал на "встречку".

Там он столкнулся с пятью авто, которые стояли на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП за медпомощью обратились шесть человек.

К расследованию аварии приступили сотрудники районного УП.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2253450-massovaya-avariya-s-uchastiem-avtobusa-i-pyati-legkovyh-avto-proizoshla-v-almaty-video/