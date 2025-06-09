Массовая авария с участием автобуса и пяти легковых авто произошла в Алматы (видео)

ДТП с участием автобуса и пяти легковушек произошла накануне в Турксибском районе Алматы - за медпомощью обратились шесть человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Накануне, 8 июня, в 11:50 водитель автобуса марки Yutong, который принадлежит частному перевозчику, следовал по улице Сейфуллина в северном направлении. Мужчина не справился с управлением и выехал на "встречку".

Там он столкнулся с пятью авто, которые стояли на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП за медпомощью обратились шесть человек.

К расследованию аварии приступили сотрудники районного УП.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.