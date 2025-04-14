Автобус отцепился от "КамАЗа"при буксировке и насмерть задавил пешехода в Алматы
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Трагедия произошла в Алматы: водитель "КамАЗа" буксировал автобус, но транспорт отцепился и выехал на тротуар, в результате чего погиб мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.
В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали информацию о том, что по улице Емцова сегодня произошло страшное ДТП с участием автобуса, в результате которого погиб мужчина.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции города.
"Данное ДТП имело место сегодня, в 15.50 в Алатауском районе города Алматы. Водитель автомашины "КамАЗ" осуществлял буксировку на жесткой сцепке автобуса марки ПАЗ и следовал по улице Емцова в южном направлении.
В ходе движения произошел разрыв жесткой сцепки, вследствие чего автобус выехал на западный тротуар и допустил наезд на пешехода, мужчину 1990 года рождения. Пешеход скончался на месте происшествия", - сообщили в ДП.
В полиции добавили, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.
Сегодня мы также писали о другом смертельном ДТП в Алматы, в котором погиб 25-летний мужчина - пассажир автомашины. Водитель авто не справился с управлением и совершил опрокидывание.
До этого в Алматы мотоциклист сбил троих человек, двое из которых погибли на месте ДТП. Как оказалось, водитель был пьян.
Также на 36 километре трассы Алматы - Бишкек на пешеходном переходе произошел смертельный наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2235663-avtobus-otcepilsya-ot-kamaza-pri-buksirovke-i-nasmert-zadavil-peshehoda-v-almaty/