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Крупное ДТП с участием скорой и автобуса произошло в Уральске

Опубликовано:

Карета скорой помощи
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Уральске 21 января произошло массовое ДТП. Участниками стали две иномарки, пассажирский автобус и скорая. В ДТП пострадали двое взрослых и ребенок, передает "Мой город".

В пресс-службе департамента полиции ЗКО изданию сообщили, что авария произошла на пересечении улиц Курмангазы и Даулеткерея 21 января в 10:44.

В ведомстве отметили, что Toyota Camry и Haval были на момент аварии припаркованные. По предварительным данным, столкновение произошло, когда скорая выезжала с второстепенной дороги на главную и не пропустила автобус. После столкновения спецавтомобиль упал на бок.

В управлении здравоохранения ЗКО журналистам издания пояснили, что в ДТП пострадали двое взрослых и ребенок.

"Бригада скорой помощи доставила пострадавшего ребенка 2007 года рождения в областную детскую многопрофильную больницу. Ему диагностировали ушибы и назначили амбулаторное лечение. 67-летнего мужчину и 49-летнюю женщину доставили в областную многопрофильную больницу. Сейчас их обследуют", — пояснили в облздраве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2213810-dtp-s-uchastiem-skoroy-i-avtobusa-proizoshlo-v-uralske/

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