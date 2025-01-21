Крупное ДТП с участием скорой и автобуса произошло в Уральске

В Уральске 21 января произошло массовое ДТП. Участниками стали две иномарки, пассажирский автобус и скорая. В ДТП пострадали двое взрослых и ребенок, передает "Мой город".

В пресс-службе департамента полиции ЗКО изданию сообщили, что авария произошла на пересечении улиц Курмангазы и Даулеткерея 21 января в 10:44.

В ведомстве отметили, что Toyota Camry и Haval были на момент аварии припаркованные. По предварительным данным, столкновение произошло, когда скорая выезжала с второстепенной дороги на главную и не пропустила автобус. После столкновения спецавтомобиль упал на бок.

В управлении здравоохранения ЗКО журналистам издания пояснили, что в ДТП пострадали двое взрослых и ребенок.

"Бригада скорой помощи доставила пострадавшего ребенка 2007 года рождения в областную детскую многопрофильную больницу. Ему диагностировали ушибы и назначили амбулаторное лечение. 67-летнего мужчину и 49-летнюю женщину доставили в областную многопрофильную больницу. Сейчас их обследуют", — пояснили в облздраве.

Также сегодня в Астане произошло ДТП - водитель "КамАЗа" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашинами Chevrolet и KIA: последнюю откинуло на металлическое ограждение. Пострадавших нет. Материал направлен в административный суд Астаны.

В Акмолинской области в условиях гололеда и метели автовоз, перевозивший 7 новых легковых машин, опрокинулся в кювет. Водитель грузовика привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

А на трассе Бастау - Актау - Темиртау из-за сильного порыва ветра перевернулся автобус с пассажирами. В салоне находились 17 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место, оказали необходимую помощь пассажирам и организовали их доставку домой на попутных транспортных средствах.