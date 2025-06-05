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Эзотерика

Три Mercedes устроили смертельную аварию на БАКАДе (видео)

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Перевернутая машина на обочине дороги
Поврежденный автомобиль. Скриншот из видео: instagram.com/sergek.kaz

Вчера, 4 июня, около полуночи на БАКАДе произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения один водитель погиб, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

В аккаунте sergek.kaz в Instagram опубликовали видео, на котором видны последствия ДТП на дороге близ Алматы. Очевидец запечатлел сильно поврежденный перевернутый автомобиль.

В Департаменте полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 4 июня около 23:50 на 26-м км автодороги БАКАД. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

"Согласно предварительным данным, 41-летний водитель грузового автомобиля марки Mercedes-Benz Actros, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с двумя автомобилями Mercedes-Benz, после чего грузовик совершил наезд на металлический отбойник", - сообщили в полиции.

Известно, что в результате ДТП водитель впереди едущего автомобиля Mercedes-Benz скончался от полученных травм. Еще двое участников аварии с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

"Виновный водитель водворен в изолятор временного содержания. В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые экспертизы и процессуальные действия", - дополнили в ДП Алматинской области.

Напомним, вчера на дороге Тараз - Шымкент отказали тормоза у крупногабаритного грузовика без разрешения на проезд. Обошлось без пострадавших, но фура перегородила трассу.

До этого в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. В полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

Позже стало известно, что бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое. Одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей.

И в конце мая смертельная авария произошла на трассе в Алматинской области - погибли два человека. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Cadillac Escalade, не уступив дорогу транспортному средству, движущемуся по главной, допустил столкновение с автомобилем KIA K5.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2252577-tri-mercedes-ustroili-smertelnuyu-avariyu-na-bakade-video/