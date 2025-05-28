Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Студента военной кафедры сбили в Алматы (видео)

Опубликовано:

Мужчину в форме военного сбили в Алматы
Место ДТП. Кадр из видео: t.me/youralmaty

В Алматы на улице Байтурсынова сбили 19-летнего студента военной кафедры. По данным ДП города, он переходил дорогу в неустановленном месте, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали информацию о том, что в южной столице сбили солдата. Отмечается, что инцидент произошел по улице Байтурсынова.

На имеющихся видеозаписях видно лежащего на проезжей части молодого человека, вокруг которого собрались мужчины в военной форме. Рядом в это время находилась карета скорой помощи. Судя по кадрам, очевидцы пытались помочь медикам поднять пострадавшего.

А в Telegram-канале Kris_p_astana написали, что в результате ДТП сбили не солдата, а студента военной кафедры.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Там сообщили, что ДТП произошло сегодня в Бостандыкском районе, в 12:30.

"Водитель автомашины марки Kia, следуя по улице Байтурсынова в южном направлении, южнее улицы Темирязева, допустил наезд на 19-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь", - сообщили в ДП.

Отметим, что на улице Байтурсынова в Алматы, на углу с улицей Темирязева, находится институт военного дела при КазНТУ имени К. Сатпаева.

На прошлой неделе в селе Кордай Жамбылской области водитель автомобиля допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Детей с травмами увезли в больницу.

А в начале мая в Турксибском районе Алматы водитель Toyota на пешеходном переходе сбил двух человек, оба госпитализированы в больницу.

Несколько дней назад в Алматы столкнулись служебный автомобиль полиции и легковушка. Однако виновником ДТП, по предварительным данным, является задержанный.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2249853-studenta-voennoy-kafedry-sbili-v-almaty-video/