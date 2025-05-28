Студента военной кафедры сбили в Алматы (видео)

В Алматы на улице Байтурсынова сбили 19-летнего студента военной кафедры. По данным ДП города, он переходил дорогу в неустановленном месте, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали информацию о том, что в южной столице сбили солдата. Отмечается, что инцидент произошел по улице Байтурсынова.

На имеющихся видеозаписях видно лежащего на проезжей части молодого человека, вокруг которого собрались мужчины в военной форме. Рядом в это время находилась карета скорой помощи. Судя по кадрам, очевидцы пытались помочь медикам поднять пострадавшего.

А в Telegram-канале Kris_p_astana написали, что в результате ДТП сбили не солдата, а студента военной кафедры.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Там сообщили, что ДТП произошло сегодня в Бостандыкском районе, в 12:30.

"Водитель автомашины марки Kia, следуя по улице Байтурсынова в южном направлении, южнее улицы Темирязева, допустил наезд на 19-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь", - сообщили в ДП.

Отметим, что на улице Байтурсынова в Алматы, на углу с улицей Темирязева, находится институт военного дела при КазНТУ имени К. Сатпаева.

На прошлой неделе в селе Кордай Жамбылской области водитель автомобиля допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Детей с травмами увезли в больницу.

А в начале мая в Турксибском районе Алматы водитель Toyota на пешеходном переходе сбил двух человек, оба госпитализированы в больницу.

Несколько дней назад в Алматы столкнулись служебный автомобиль полиции и легковушка. Однако виновником ДТП, по предварительным данным, является задержанный.