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Водитель Toyota сбил двух человек на пешеходном переходе в Алматы

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Сбили двух пешеходов в Алматы
Место ДТП. Фото: Zakon.kz

В Турксибском районе Алматы водитель Toyota на пешеходном переходе сбил двух человек, оба госпитализированы в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили о ДТП, которое произошло сегодня в 01.50 ночи в Турксибском районе.

"Водитель автомашины марки Toyota, следуя по улице Жансугурова в северном направлении, допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу.

В результате данного ДТП оба пешехода были доставлены в больницу. В настоящее время по факту ДТП, повлекшем получение телесных повреждений двумя пешеходами, управлением дознания возбуждено уголовное дело, назначены соответствующе экспертизы", - сообщили в пресс-службе.

В апреле текущего года в Алматинской области на пешеходном переходе водитель Mercedes сбил двух людей. По данным очевидцев, пострадали бабушка и ребенок.

Также в апреле в Кызылординской области произошло ДТП на трассе KAZ-06. Оно привело к полному разрушению надземного пешеходного перехода.

В марте этого года в Кокшетау скончалась женщина, которая пострадала в шокирующем ДТП. Она шла с внучкой, когда на тротуар вылетела машина. За жизнь пожилой пациентки медики боролись две недели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2241744-voditel-toyota-sbil-dvuh-chelovek-na-peshehodnom-perehode-v-almaty/